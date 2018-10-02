Киев, 2 октября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Украинские власти на погашение государственного долга в 2019 году направят треть бюджета страны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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«У нас бюджет следующего года будет составлять 1,2 трлн гривен, от этой суммы нужно отдать 427 млрд гривен, то есть третью часть бюджета», — приводит телеканал слова главы украинского правительства.

Напомним, 14 сентября украинское правительство утвердило проект госбюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в Верховную раду.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман «не занимается внедрением экономических реформ».

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