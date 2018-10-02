Ярославль, 2 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Пострадавший от пыток в исправительной колонии №1 в Ярославле Евгений М. вышел на свободу, сообщает 2 октября «Интерфакс».

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР Освобождение

По данным издания, последние месяцы он отбывал наказание в колонии №8, куда его перевели в декабре прошлого года из ИК-1. В 2012 году он был приговорен к 6 годам и 10 месяцам за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство.

Напомним, в июле 2018 года в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники в камуфляжной форме применяют насилие по отношению к удерживаемому мужчине. Источники сообщали, что инцидент произошел в ярославской ИК-1 в 2017 году, а запись сделал один из сотрудников исправительного учреждения.

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Позже в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, которая, как рассказали правозащитники, была сделана в 2016 году в той же колонии. На кадрах видно, как сотрудники в камуфляжной форме заставляют осужденных бегать по коридору, пинают их ногами и избивают дубинками.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела. В настоящее время установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного.

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