Абакан, 2 октября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. До второго тура выборов главы Хакасии, который состоится 7 октября, остаются считаные дни. Как стало известно сегодня, 2 октября, один из двух кандидатов — справоросс Андрей Филягин — не пришёл на теледебаты, запланированные на 9 утра по местному времени.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Кандидат к началу дебатов не появился в студии, не предупредив и не объяснив причину своего отсутствия. По закону его эфирное время перешло к другому кандидату — Валентину Коновалову (КПРФ)», — сообщаетИА «Хакасия».

Руководитель избирательного штаба Филягина Сергей Воейков пояснил, что кандидат принял решение работать по своему личному плану. Почему Андрей Филягин решил пропустить дебаты, Воейков не прокомментировал.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хакасии прошли губернаторские выборы. Так как кандидаты набрали менее 50% голосов, 23 сентября должен был состояться второй тур выборов. За кресло главы республики должны были побороться действующий глава Виктор Зимин и Валентин Коновалов. Однако 21 сентября стало известно, что Зимин снимается с выборов. Второй тур перенесли на 7 октября, в нём должны принять участие Валентин Коновалов и Андрей Филягин.