Махачкала, 2 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. 2 октября в столице Дагестана Махачкале открывается V Международный фестиваль русских театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона. В смотре примут участие 20 трупп из 4 стран — России, Азербайджана, Грузии и Албании. Об этом сообщает портал ИнтерДаг.

Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель. Театр Жимназ. 1856

В 17 часов в соответствии сценарию начнется костюмированное шествие театров народов Дагестана и фольклорных коллективов по улицам города. А вечером на сцене Русского театра Центральный академический театр Российской армии покажет драму «Царь Федор Иоаннович».

В течение недели на разных площадках города — в большом и малом залах Русского театра, в Кумыкском театре, Театре поэзии, Театре кукол, а также на сцене Лезгинского театра в Дербенте будут проходить представления таких известных коллективов, как Тбилисский русский драматический театр имени А.С. Грибоедова, Азербайджанский русский драмтеатр им. С. Вургуна, Учебный театр театрального института имени Б. Щукина и многих других.