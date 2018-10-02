Берлин, 2 октября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Немецкая правящая коалиция пришла к соглашению по запланированному закону о трудовой иммиграции, пишет издание Zeit-Online 2 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Коалиция подчеркивает четкое разделение между иммиграцией в целях получения убежища и трудовой иммиграцией.

«Мы определим четкие критерии в праве на проживание для надежного статуса тех, кто через свою трудовую деятельность обеспечивает свое существование и хорошо интегрирован», — говорится в решении коалиции.

Новый закон должен определять, кто может прибывать в Германию из-за пределов Евросоюза с целью работы или обучения. Квалифицированным специалистам разрешат приезжать в страну на шесть месяцев, даже не имея предложения о работе.