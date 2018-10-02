Астана, 2 октября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. По итогам сентября 2018 года заметно выросла стоимость животноводческой продукции в Казахстане, сообщает 2 октября аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

(сс)Falkenpost Яйца

За месяц стоимость яиц в Казахстане выросла на 7,1%, до 238,2 тенге (42,9 рубля) за десять штук. Окорочка куриные подорожали на 4%, до 689,4 тенге (124,2 рубля), куры — на 1,6%, до 757,3 тенге (136 рубля).

Стоимость моркови уменьшилась на 21,4%, до 120,7 тенге (21,7 рубля), свеклы — на 12,9%, до 148,9 тенге (26,8 рубля), лука — на 11,2%, до 80,1 тенге (14,4 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,9%. По состоянию на 1 сентября годовая инфляция в республике составила 6%.