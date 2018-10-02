Москва, 2 октября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В России две трети (71%) владельцев смартфонов смотрят на экран устройства, чтобы избежать общения с людьми. 66% граждан, чувствуя себя некомфортно в какой-либо ситуации, притворяются, что заняты чем-то важным на своём смартфоне или другом гаджете. Таковы данные опроса, проведенного «Лабораторией Касперского».

Цитата из х/ф «Социальная сеть». Реж. Дэвид Финчер. 2010. США Суррогат живого общения

Чтобы убить время ежедневно используют смартфоны 50% респондентов. 47% каждый день используют свои смартфоны, планшеты и ноутбуки, как источник развлечения. Большинство людей не желают лишиться своего гаджета, боясь оказаться в растерянности. Так, 30% граждан волнуются, что не смогут развлечь себя без смартфона. 32% полагают, что испытают трудности при заказе каких-либо услуг (такси, еду и др.). А 8% переживают, что не смогут сделать занятый вид, когда им не хочется разговаривать с людьми.

По мнению экспертов, люди всё чаще решают различные бытовые задачи с помощью мобильных приложений и веб-сервисов, потому что боятся излишней социализации. Так, треть опрошенных предпочитают получать некоторые услуги и взаимодействовать друг с другом именно при помощи смартфонов.

Исследование «Всегда на связи» проведено «Лабораторией Касперского» и компанией Opeepl в июне 2018 года в 15 странах мира. В России было опрошены 750 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России 28 сентября стартовали продажи смартфонов iPhone XS и iPhone XS Max. За несколько дней до этого возле магазина re: Store на Тверской выстроилась очередь из нескольких десятков людей. Оказалось, что они желали вовсе не приобрести новинки от Apple, а заработать на продаже своих мест.

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