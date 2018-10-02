Великий Новгород, 2 октября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Новгородской области начаты ремонтные работы по капитальному ремонту дорог, пострадавших от паводка в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, на время работ, до 15 декабря, на этих участках будет ограничено движение транспортных средств.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Речь идёт о четырёх участках дорог в Крестецком районе, ещё четырёх — в Любытинском районе и участке Боровёнка — Сутоки в Окуловском районе.

Напомним, дороги в этих районах разрушились после обильных осадков в апреле 2018 года, которые усилили таяние снега и привели к разливам водоёмов. Всего было разрушено 46 участков дорог. Пострадали территории девяти районов — Любытинского, Боровичского, Хвойнинского, Чудовского, Крестецкого, Маловишерского, Пестовского, Окуловского и Новгородского. С 23 по 29 апреля в Новгородской области действовал режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на восстановление разрушенных дорог Новгородская область получила дополнительно из федерального бюджета 180 млн рублей.