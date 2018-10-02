Астана, 2 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. По итогам восьми месяцев 2018 года объем выплат по обязательному страхованию работников Казахстана от несчастных случаев составил 3,8 млрд тенге ($10,5 млн), что на 16,6% меньше, чем в январе — августе 2017 года. Об этом 2 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

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За отчетный период объем страховых премий по обязательному страхованию работников составил 31,8 млрд тенге ($87,6 млн), что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года страховые компании Казахстана выполнили 358,7 тыс. страховых выплат, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.