Стамбул, Турция, 2 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула, было принято решение о задержании 417 граждан, подозреваемых в экономических преступлениях. Об этом сообщает 2 октября агентство Hurriyet.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Задержали

По сведениям агентства, турецкие власти установили причастность подозреваемых к отмыванию денег, а также к действиям, наносящим вред экономике и финансовой системе страны.

Отмечается, что общий объем средств, полученных и переведенных нарушителями за границу превышает $400 млн. Большинство получателей средств были иранцами, проживающими в Соединенных Штатах, уточнили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции были задержаны 283 нелегальных мигранта из Ирана, Пакистана, Ирака и Афганистана. Все мигранты были доставлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

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