Нью-Йорк, США, 2 октября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Оригиналы текстов песен известнейшего британского музыканта Элтона Джона продадут с молотка. Один из лотов — напечатанный на машинке текст песни Candle in the Wind с подписанными рукой автора строчками в конце (версия 1997 года) — это произведение было посвящено памяти принцессы Дианы. Аукцион устраивает Julien's Auctions. Он состоится 9 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Heinrich Klaffs Элтон Джон. 1972

https://twitter.com/JuliensAuctions

Также на торгах можно будет приобрести оригинальные тексты таких песен, как Rocket Man, I'm Still Standing, Goodbye Yellow Brick Road и Your Song.

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Отмечается, что мероприятие будет посвящено полувековому сотрудничеству певца с поэтом-песенником Берни Топином, который и стал автором тестов более 40 хитов Элтона Джона.

Также на аукционе будут представлены платиновые и золотые диски, одежда, фотографии, украшения и другие памятные вещи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на аукцион выставлялся автомобиль Ferrari Daytona, ранее принадлежавший Элтону Джону. Начальная цена составляла 525 тыс. фунтов стерлингов (около 41 млн рублей). Известный поп-исполнитель владел этой машиной с 1973 по 1975 год, он приобрел автомобиль после того, как выпустил альбом Goodbye Yellow Brick Road (всего в мире продано более 30 млн копий).