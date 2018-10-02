Пермь, 2 октября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Перми подвергли критике работу управляющих компаний и ТСЖ, которые в целях экономии не подают заявки на теплоснабжение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, более 20 управляющих компаний и ТСЖ затягивают процесс взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией по подаче тепла в жилые дома.

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На 1 октября всего в 12% жилых домов Ленинского района подается отопление. Контроль за поступлением тепла в жилые дома должны вести районные администрации. В мэриии подкрепили критику угрозами, заявив, что пассивность управляющих компаний и ТСЖ может стать предметом разбирательства в прокуратуре, а также наказанием в виде штрафов.

Напомним, отопительный сезон в Перми стартовал 20 сентября. С этого дня начали подавать тепло на социальные объекты. 25 сентября в мэрии заявили о старте теплоснабжения жилых домов.

Стоит отметить, что традиционно отопительный сезон стартует по прошествии пяти дней, в течение которых среднесуточная температура воздуха на улице составляет восемь градусов по Цельсию выше ноля. Чиновники Перми отошли от этой традиции, глава города начать подачу тепла, не дожидаясь пятидневки холодов.