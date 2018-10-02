Самара, 2 октября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. В октябре 2018 года на заводе АвтоВАЗа будет введена дополнительная смена на линии производства LADA Granta и дополнительное время на другой линии. Об этом 1 октября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на профсоюз компании.

Valera N. Trubin Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа

Сотрудники, занятые на линии Granta будут работать дополнительно по субботам. А на тех производственных площадках, где собираются модели Logan, XRAY, Largus, Sandero и автомобили Nissan Almera, в будние дни после окончания рабочей смены будет введено дополнительное рабочее время (1 час 10 мин).

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Отмечается, что в компании вводят дополнительное рабочее время для того, чтобы были выполнены производственные планы на октябрь.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что российские покупатели смогут приобрести автомобили LADA Vesta Sport и XRAY Cross уже в октябре 2018 года. Об этом журналистам сообщил президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.