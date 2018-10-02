Киев, 2 октября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Действующую киевскую власть вместе с фракцией «Блок Петра Порошенко» ждет политический конец через полгода, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Крах

Отмечается, что Тимошенко высказалась таким образом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной рады.

«Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев — политический конец», — цитирует агентство слова политика.

Также Тимошенко заявила, что действующему президенту Украины Петру Порошенко и его политическим союзникам «придется отвечать за каждое преступление, которое они совершили против украинского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», лидерами электоральных симпатий в президентской гонке на Украине по-прежнему остаются лидер партии «Батькивщина» бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, за которую свои голоса готовы отдать 13,2% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 7,8% избирателей.

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