Новый боевой вертолёт оснастят ракетами «Атака» и «Вихрь»
Москва, 2 октября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Ракеты типа «Атака» и «Вихрь» указаны в качестве оснащения в концепции скоростного боевого вертолета, разрабатываемого в КБ «Камова». Это следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.
Холдинг «Вертолеты России» и оборонное ведомство заключили контракт на формирование концепции скоростной боевой машины. Свои варианты проекта представят и специалисты «Камова», и инженеры «Миля». Срок до конца октября 2018 года отведен на аванпроект облика комплексной оптико-электронной обзорно-прицельной системы перспективной боевой машины.
Отмечается, что канал лазерной системы наведения должен обеспечивать управление ракетными комплексами «Атака» и «Вихрь». Речь идет об одновременном сопровождении до четырех целей. Ракеты способны уничтожить цель на расстоянии до 14 км.
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