Курган, 2 октября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Неизвестные портят в Кургане городское имущество. Закрашенные и погнутые ранее дорожные знаки «Остановка запрещена» мэрии пришлось менять на новые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

*Bitch Cakes* Вандал

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре неизвестные закрасили зеленой и черной краской дорожные знаки «Остановка запрещена» на улице Ленина в Кургане. В горадминистрации заявили, что восстановить знаки не удалось, пришлось заменить на новые.

Кроме того, 1 октября в местных СМИ появились сообщения о разбитом остановочном комплексе на улице Коли Мяготина. Курганцы в соцсетях возмущаются поведением хулиганов и предлагают установить камеры на новых объектах городского благоустройства.

Также напомним, что с весны 2018 года неизвестные разворовали скульптуру «Я люблю Курган», на которую власти потратили 52 тыс. рублей, разбили несколько новых остановочных комплексов, а у одного из них вырвали металлический каркас. Плюс к этому они испортили дорожные знаки и даже антивандальный арт-объект, установленный у центральной городской библиотеки.

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