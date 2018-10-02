Нью-Йорк, США, 2 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Трое жителей Нью-Йорка обратились в суд с тем, чтобы заблокировать запланированное на 3 октября испытание системы, позволяющей нынешнему главе Белого дома или любому следующему президенту отправлять оповещения на мобильные телефоны граждан США. По их мнению, такая рассылка нарушает принцип свободы слова и представляет собой неконституционный захват электронных устройств, пишет Джош Герстин в статье для американского издания Politico.

Оповещение

Речь идет о специальной рассылке сообщений на мобильные телефоны граждан страны, которая направлена на то, чтобы оповестить граждан страны о грозящей им опасности. Соответствующий закон был подписан в 2016 году еще бывшим главой Белого дома Бараком Обамой. Он предполагал, что, за исключением испытательных мероприятий, система оповещения «не будет использоваться для передачи сообщений, которые бы не относились к стихийным бедствиям, террористическим актам или другим катастрофам техногенного характера или любой иной угрозе общественной безопасности».

Тем не менее истцы называют эти критерии «неконституционно широкими». В своем заявлении Дж. Б. Николас, Кристин Раковски и Лиэн Никитович указывают, что из-за этой системы их мобильные телефоны превратятся в «правительственные рупоры», с помощью которых Трамп и его преемники смогут распространять пропаганду.

«Без более конкретных определений официальные лица, в том числе президент Трамп, могут начать интерпретировать «террористические акты» и «угрозу общественной безопасности» так, как им будет выгоднее», — подчеркнули истцы, уточнив, что существует риск распространения информации политического характера.

Они также обвинили Трампа в том, что он распространяет в Twitter «пропаганду», поэтому они не хотят получать «текстовые или любые другие сообщения на ту или иную тему от ответчика Трампа».

Напомним, 14 сентября на восточное побережье США обрушился ураган «Флоренс». Сильные ливни, наблюдавшиеся в Северной и Южной Каролине, вызвали наводнения и оползни. В результате разгула стихии в американских штатах Северная и Южная Каролина погибло до восьми человек.