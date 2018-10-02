Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Опубликован первый постер фильма «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы», который снимает режиссёр Нил Маршал («Псы-воины», «Судный день»). Изображение 1 октября выложил портал Collider.

Постер фильма «Хеллбой Возрождение кровавой королевы»

https://twitter.com/Collider/status/1046832964196339712

Роль демона из преисподней в новой картине исполнит Дэвид Харбор (сериал «Очень странные дела»). Его противника (Кровавую королеву) сыграет Милла Йовович. В проекте также занят Иэн Макшейн, знакомый зрителям по сериалу «Американские боги». Ему досталась роль Тревора Бруттенхолма, приёмного отец Хеллбоя.

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Напомним, на большие экраны фильм выйдет 11 января 2019 года. Стоит отметить, что в создании сценария принял участие создатель комиксов про Хеллбоя — Майк Миньола.