Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 октября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Расположенный на острове Парамушир недалеко от Северо-Курильска в Сахалинской области вулкан Эбеко выбросил пятикилометровый столб пепла, сообщает 2 октября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Извержение вулкана

По данным ведомства, шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на расстояние семи километров.

Отмечается, что в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке на вулкане Ключевской группа туристов попала под камнепад. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе руководитель группы.

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