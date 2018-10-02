Зерноград, Ростовская область, 2 октября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор бывшему главе Зерноградского городского поселения. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, Анатолий П. признан виновным в неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ).

Приговор

В надзорном ведомстве уточнили, что с мая 2015 года по октябрь 2016 года глава муниципалитета, несмотря на соответствующее решение суда, не привёл участок по улице имени Карла Маркса в Зернограде в соответствие с требованиями стандартов, строительных норм и правил. Вместе с тем у него были все возможности направить на исполнение судебного акта около 18 млн рублей. Но никаких мер городской глава не принял.

Свою вину Анатолий П. также не признал. В суде он указал на отсутствие у него объективной возможности исполнить судебное решение. Гособвинителю удалось опровергнуть доводы защиты и доказать виновность бывшего чиновника.

Суд назначил экс-градоначальнику штраф в размере 150 тыс. рублей и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на один год.

Вместе с тем снимать с должности главу города в Зернограде не стали. Полномочия главы муниципалитета у Анатолия П. истекли 23 сентября текущего года. Отмечается, что экс-чиновник неоднократно привлекался к административной ответственности «в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей».