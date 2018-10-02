Москва, 2 октября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан заявил, что стадион «Лужники» навсегда останется в его сердце. Об этом он рассказал журналистам в преддверии матча Лиги чемпионов с ЦСКА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Этот стадион навсегда останется в моем сердце. Это незабываемые эмоции, которые мы пережили», — сказал Варан.

Напомним, сборная Франции стала чемпионом мира 2018 года. В финале мундиаля, который прошёл в «Лужниках», французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Лужники».