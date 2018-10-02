Вашингтон, 2 октября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель стала самым заслуживающим доверия мировым политиком по итогам исследования американского института Pew Research Centers, передает немецкий телеканал N-TV 2 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Исследователи привлекли к опросу более 26 тыс. человек в 25 странах, попросив оценить пять мировых лидеров. Ангелу Меркель считают заслуживающей доверия 52% респондентов, при этом не доверяет ей 31%. За ней расположились президент Франции Эммануэль Макрон (46% доверия), президент Китая Си Цзиньпин (34%), президент России Владимир Путин (30%) и президент США Дональд Трамп (27%).

При этом в различных странах показатели разнятся. Так, в Мексике наиболее негативно относятся к Трампу — ему доверяют лишь 6%, в то время как в Израиле его рейтинг одобрения за год возрос с 56% до 69%.

Канцлер Германии получила самый высокий уровень одобрения в Нидерландах (85%), Швеции (82%) и Франции (78%). Однако в Германии этот показатель составил всего 68% — это на 13% меньше, чем в 2017 году. В Евросоюзе менее всего Меркель жалуют греки (15%), венгры (31%) и поляки (37%).

70% респондентов согласны с тем, что в последние годы роль Китая в мире значительно возросла. 39% опрошенных считают ведущей экономической державой США, а 34% — Китай.