Вашингтон, 2 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Своим односторонним подходом к Ирану США не только начали отталкивать ключевых союзников, желающих продолжать сотрудничество с Тегераном, но и поставили под удар ключевой инструмент своей экономической мощи — статус доллара как международной валюты. Тем самым Вашингтон сыграл на руку Китаю и России, пишет Джон Ван Оденарен в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Читайте также: Эксперт: Американские санкции подрывают гегемонию доллара

Так, в ЕС администрацию Дональда Трампа обвиняют в том, что она выбрала путь конфронтации, а не дипломатии, что стало наиболее очевидно во время выступления главы Белого дома на Генеральной Ассамблее ООН. Глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон выступил с критикой речи своего американского коллеги, указав на то, что санкций и сдерживания недостаточно. По его словам, необходимо «место для новых переговоров».

Читайте также: Пушков: Макрон набирает политические очки, критикуя Трампа

Примеру Макрона последовала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам ядерного нераспространения пошедшая на прямую конфронтацию с администрацией Трампа по Ирану. Она подчеркнула, что Совместный всеобъемлющий план действий — подписанная в 2015 году ядерная сделка с Ираном — является наилучшим шансом для того, чтобы не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием.

И больше всего такой разлад между США и ЕС по вопросу Ирана сыграет на руку Китаю и России из-за ослабления способности США вводить односторонние санкции. Пекин и другие стороны ядерной сделки — Великобритания, ФРГ, Франция и Россия — недавно создали специальную платежную систему, которая может стать альтернативной SWIFT. Нынешняя система хотя и является европейской, но находится в большой зависимости от воли Вашингтона из-за того, что через нее проходит огромное число операций в долларах США. Предлагаемая же взамен система не будет включать те коммерческие банки, которые оказываются под угрозой ответных мер США. В результате система оказывается защищенной от санкций Вашингтона.

Читайте также: Санкции США против Ирана могут сблизить Иран, Россию, КНР и ЕС — Asia Times

«Это показывает, что иранская политика США создала для Китая возможность совместно с европейскими державами начать понемногу ослаблять ключевой рычаг давления США — доминирующую позицию доллара в международной финансовой системе», — указывает автор.

Благодаря сотрудничеству со странами ЕС Китай может начать активнее проводить «дедолларизацию», поскольку единственной валютой, которая хотя бы отдаленно напоминает альтернативу международному доллару, является только евро. Так, на декабрь 2017 года доллар использовался почти в 41% всех международных платежей. За ним шло евро, которое применялось в 39,45% платежей, тогда как китайский юань использовался всего лишь в 1% сделок.

Антииранские «ястребы» в США, безусловно, станут сетовать на то, что мир недостаточно серьезно относится к угрозе со стороны Ирана, но даже они не могут отрицать, что большинство давних союзников США — Соединенное Королевство, Франция и ФРГ — а также таких партнеров, как Индия, глубоко озабочены тем давлением, которое США оказывают на Иран. Их недовольство США таково, что они готовы идти на взаимодействие с противниками Вашингтона и ослаблять его способность эффективно проводить санкционную политику.

Учитывая все это, администрации Трампа необходимо провести анализ своей политики в отношении исламской республики и ответить на ряд вопросов. В частности, стоит ли делать Иран — среднюю по всем показателям державу — центром своей внешней политики, особенно когда целью администрации была переориентация на противостояние с крупной державой, а также стоит ли отталкивать давних союзников для продвижения максималистского подхода в отношении исламской республики? Вашингтону также нужно ответить на вопрос о том, стоило ли ставить глобальное доминирование доллара, которое является ключевым источником внешнеполитического могущества США, под угрозу.

Если США окажется в условиях конфронтации с Китаем — из-за Тайваня — или Россией — из-за Украины, тогда Вашингтон, возможно, пожалеет, что своим односторонним подходом к Ирану оттолкнул своих союзников и разрушил ключевой экономический инструмент мощи США.

Читайте также: «Не валяй дурака, Америка» — Иран, Россия, Китай встали…