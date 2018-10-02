Пекин, 2 октября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Инцидент в Южно-Китайском море с участием военных кораблей КНР и США является провокацией американской стороны. Такие действия недопустимы, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Американский эсминец

Дипломат от лица Пекина призвала Вашингтон к «немедленному исправлению своих ошибок», которые грозят двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе. Китай готов предпринимать все необходимые меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности.

Хуа Чуньин добавила, что США постоянно совершают провокации, не беря во внимание общие стремления других стран. Вашингтон нарушает основные международные нормы, прикрываясь «свободой навигации». Инцидент с американским эсминцем вызвал в Пекине «крайнее недовольство и решительный протест», заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в районе рифа Гейвен в Южно-Китайском море китайский эсминец «Луян» приблизился к американскому эсминцу «Декатур» на критически малое расстояние. Таким образом «Луян» заставил «Декатур» покинуть спорный район.

В ВМС США заявили, что китайский эсминец совершал «серию все более агрессивных маневров». По мнению китайской стороны, американский корабль самовольно вошел в спорную акваторию и получил предупреждение.

Напомним, акватории в Южно-Китайском море являются предметом спора между близлежащими государствами: КНР, Японией, Вьетнамом и Филиппинами. США включились в спор, преследуя свои интересы.