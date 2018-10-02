Вашингтон, 2 октября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Ирландский боец ММА Конор Макгрегор уверен, что одержит победу в предстоящем бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Причём сделать это он планирует «разрушительным нокаутом».

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

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Боец Нурмагомедов рассказал, как будет готовиться к поединку с Макгрегором

«Я буду бить по нему, и он рассыплется. Не думаю, что он выдержит даже шлепок. Он реагирует как новичок», — приводит слова Макгрегора BBC.

При этом ирландский боец добавил, что за два года, пока он не появлялся на ринге, он «изголодался» и жаждет вернуться и показать, кто настоящий король.

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Как сообщало ИА REGNUM, бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе, завоеванный в бою с американцем Элом Яквинтой в апреле.

Напомним, на бой приглашены президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. VIP-приглашения на бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе главе государства направил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.