Березники, Пермский край, 2 октября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края проводится доследственная проверка по факту насилия в отношении воспитанника детского сада. 28 сентября 2018 года помощник воспитателя на несколько минут заклеила ребенку рот скотчем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Насилие

Напомним, поведение няни вызвало большой резонанс. Заведующая детским садом заявила, что женщина находилась на испытательном сроке и после скандального случая ее уволили. Также руководитель дошкольного образовательного учреждения отметила, что при устройстве на работу няней женщина произвела благоприятное впечатление. В детском саду считали, что многодетная мать (имеет трех детей) справится с обязанностями.

Мать пострадавшего ребенка в свою очередь заявила, что исход с увольнением «злой няни» ее устраивает, и в суд она не намерена обращаться. По словам жительницы Березников, теперь уже бывшая няня принесла свои извинения и призналась, что была не права.