Гаага, Нидерланды, 2 октября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Боливия не получит выхода к Тихому океану — таково решение Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге, передает телеканал N-TV.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

1 октября суд вынес решение по многолетнему спору между Боливией и Чили в пользу последней. Боливия потеряла прибрежную территорию в 1883 году по итогам войны и не может претендовать на нее сейчас. По положительному голосованию 12 из 15 судей, трибунал решил, что Чили не должна вести переговоры с Боливией по этому вопросу. В то же время суд призвал страны вести добрососедский диалог.

«Боливия никогда не откажется от суверенного выхода к морю. Боливийский народ и мир знают, что мы были лишены доступа к Тихому океану через вторжение. Мы выступаем за справедливость, и мы правы, поэтому понимаем призыв суда продолжать диалог», — написал президент Боливии Эво Моралес в Twitter.

Напомним, в 1879—1883 годах шла война между Чили и Боливией, известная как война за гуано и селитру. Воевавшая при поддержке Великобритании Чили одержала победу, захватив богатые месторождениями земли, в том числе боливийскую прибрежную территорию.