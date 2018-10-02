Токио, 2 октября, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед предстоящими кадровыми перестановками, сообщается Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Таким образом, победивший на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии премьер-министр Синдзо Абэ в ближайшие часы сформирует новый состав правительства.

Напомним, ранее Абэ заявил, что планирует сохранить на своих постах почти всех ключевых министров в ходе кадровых перестановок в правительстве. Так, свои посты могут сохранить министр иностранных дел, министр экономики, торговли и промышленности, а также министр экономического развития.

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