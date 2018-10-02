Малошильнинское сельское поселение, Татарстан, 2 октября, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Управление Росимущества в Татарии и Ульяновской области во второй инстанции добились отмены решения Арбитражного суда Татарии, по которому в аренду на 49 лет частной компании должен быть передан участок площадью 45 011 кв. м, находящийся во владении ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама». Компания «АниС» владеет мини-гостиницей, домиком охотника и зданием администрации, входящим в состав базы отдыха «Лазурная», расположенной на спорном участке. Именно на этом основании компания настаивала на передаче участка в аренду. Минприроды РФ заявило, что «действующее законодательство не предусматривает обязанность уполномоченного органа заключать договоры аренды земельных участков в границах национальных парков с каждым заинтересованным лицом, обязательным условием для заключения такого договора является волеизъявление природоохранного учреждения и Минприроды РФ». Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, оценив доводы ведомств, не согласился с мнением суда из Татарии, поэтому жалобу удовлетворил, решение суда изменил. Вердикт второй инстанции может быть обжалован. Если этого не произойдёт, то судьбу спорного участка будут решать на торгах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Galeev Albert Национальный парк «Нижняя Кама»

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Напомним, в 1991 году в Татарии был создан государственный природный национальный парк «Нижняя Кама» общей площадью 26 112 га. В состав нацпарка вошёл и участок площадью 45 011 кв. м, предназначенный для строительства баз кратковременного отдыха, расположенный в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района.

В 1999 году лесной надел площадью 6,3 га по договору аренды нацпарком был передан ОАО «Завод микролитражных автомобилей» под базу отдыха «Лазурная». В мае 2008 года арендатора заменили на ОАО «СОЛЛЕРС — Набережные Челны», но речь уже шла о 45 011 кв. м земли. 29 декабря 2011 года ОАО «СОЛЛЕРС — Набережные Челны» продало ООО «АНиС» дом охотника, мини-гостиницу и дом администрации, входящие в состав базы отдыха. В договоре оговаривалось, что имущество размещено на земельном участке, который используется продавцом по договору аренды от 29.04.2010 года.

Между тем еще в 2009 году между ОАО «КамАЗ» и муниципальным образованием Набережные Челны, представляемым Советом Тукаевского муниципального района, был заключен договор купли-продажи на ряд участков. В феврале 2012 года по иску Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по РТ договор был частично признан недействительным и из чужого незаконного владения ОАО истребованы земельные участи, в том числе и спорный надел. После этого ООО «АниС» в аренду он не передавался.

4 сентября 2017 года ООО обратилось в Управление Росимущества с заявлением о заключении договора аренды земельного участка площадью 45 011 кв. м на 49 лет, предложив уплачивать по 433 рубля 19 копеек в год. Ведомство ответило, что не может предоставить надел в аренду, так как он «находится в собственности Российской Федерации, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама». Тогда ООО обратилось в суд с иском о понуждении к заключению договора, мотивировав тем, что на участке находятся принадлежащие ему объекты недвижимости, используемые для рекреационных целей. Первая инстанция иск удовлетворила, но ответчики обратились с апелляционной жалобой.

В конце сентября 2018 года вторая инстанция отменила решение Арбитражного суда РТ и вынесла по делу новое решение, отклонив претензии ООО «АниС». Минприроды РФ обосновало жалобу тем, что «действующее законодательство не предусматривает обязанность уполномоченного органа заключать договоры аренды земельных участков в границах национальных парков с каждым заинтересованным лицом, обязательным условием для заключения такого договора является волеизъявление природоохранного учреждения и Минприроды РФ, а сам факт нахождения на земельном участке объектов недвижимости, входящих в состав базы отдыха «Лазурная», не свидетельствует о том, что испрашиваемый земельный участок будет использоваться истцом для осуществления рекреационной деятельности». ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» в обоснование апелляционной жалобы указало на несоразмерность площади истребуемого в аренду земельного участка площади объектов недвижимости.

«Оценивая обстоятельства дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что назначение объектов недвижимости, собственником которых является истец, позволяет отнести их к использованию в целях осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Вместе с тем судом первой инстанции при этом не было учтено, что просьба о предоставлении земельного участка в аренду была обоснована истцом наличием у него в собственности объектов недвижимости, а не целью использования земельного участка в рекреационной деятельности», — отмечается в постановлении суда с уточнением, что истец в силу нахождения на спорном участке объектов недвижимости мог претендовать на его приобретение в собственность, при условии, что тот не ограничен в обороте, однако, учитывая указанное ограничение, — «истец вправе требовать предоставления ему в указанных целях земельного участка в аренду».

Судья также уточнил, что «истец должен предоставить необходимые доказательства того обстоятельства, что испрашиваемый им земельный участок предназначен для размещения и эксплуатации принадлежащих ему объектов недвижимости», но этого не было сделано в первой инстанции.

«Соотношение общей площади земельного участка (45 011 кв. м) и общей площади принадлежащих истцу зданий (382,8 кв. м.) свидетельствует, что истцом очевидно истребуется в аренду земельный участок заведомо большей площади, чем это требуется для размещения, нормальной эксплуатации и обслуживания принадлежащих ему объектов. Выводы суда о возможности использования объектов в целях осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в целом верны, однако истцом не представлены доказательства приобретения в собственность имущественного комплекса базы отдыха «Лазурная», а также не представлены доказательства, что земельный участок с кадастровым номером 16:39:000000:574 площадью 45 011 кв. м предназначен для размещения исключительно базы отдыха «Лазурная», — уточнил суд, добавив, что таким образом, претендуя на приобретение спорного участка в аренду для ведения рекреационной деятельности, истец не имеет правовых оснований требовать этого, минуя торги, поскольку доказательств исключительного права на использование участка в заявленном размере не представлено.