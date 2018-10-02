Омск, 2 октября, 2018, 06:36 — ИА Регнум. В малых школах Калачинского, Большереченского, Кормиловского, Нововаршавского, Любинского, Седельниковского и Омского районов Омской области не хватает учителей химии и биологии. В связи с этим школьники вынуждены изучать эти предметы с педагогами из других школ — через интернет.

Omskportal.ru Урок через интернет

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, уроки проходят на портале дистанционного обучения Омской области в комнатах для виртуальных занятий. Такие комнаты созданы для каждого педагога-участника проекта.

Уточняется, что занятия проходят в рамках стартовавшего в этом году в регионе межмуниципального проекта «Управление реализацией образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения».

В областном информационно-аналитическом центре системы образования утверждают, что такая форма работы «позволяет эффективно организовывать образовательный процесс, независимо от места проживания и учёбы ребенка, от комплектации школы педагогическими кадрами».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по последним имеющимся данным Омскстата, в 2017 году в общеобразовательных организациях Омской области трудились 16,7 тыс. педагогических работников, в том числе 14,2 тыс. учителей. 89% учителей — женщины. От общего числа педагогов порядка 30% преподавали в начальных классах; 13% — учителя русского языка и литературы; 10% — математики; 9% — иностранных языков; 7% — физкультуры; 6% — истории, экономики, права, обществознания; по 3% — физики, географии, биологии.