Киев, 2 октября, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Судебные иски против украинского президента Петра Порошенко — это попытка Москвы ограничить право украинцев на собственную церковь, заявил пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Комментируя судебный иск против Порошенко из-за его вмешательства в дела церкви, Цеголко заявил:

«Вижу, что Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь. Уже и иски в суд появились».

Чиновник отметил, что Порошенко действовал в «национальных интересах» Украины и ее «национальной безопасности».

«В такой ситуации это не право, а обязанность президента действовать. А вот бездействие было бы настоящим преступлением, за которое стоит и надо было бы судить», — написал Цеголко.

Напомним, 19 апреля Верховная рада одобрила обращение Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. В Окружном административном суде Киева заявили, что 1 октября неправительственная организация «Верховенство права» подала в суд на Порошенко в связи с этой инициативой.

По мнению истцов, украинский президент не имел права обращаться к Варфоломею, поскольку у него не было компетенции (полномочий) для вмешательства в деятельность церкви и религиозных организаций. Суд открыл производство по этому делу и назначил подготовительное заседание на 13 ноября.