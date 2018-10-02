Мехико, 2 октября, 2018, 04:38 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения объявлен в Мексике в двух городах штата Нижняя Калифорния из-за надвигающегося тропического шторма «Роса», сообщает Национальная служба гражданской обороны страны.

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Сообщается, что режим ЧП введет в муниципалитетах Энсенада и Мехикали. В случае стихийных бедствий эти муниципалитеты имеют право получить средства из специального фонда помощи. В настоящее время шторм находится примерно в 110 километрах от побережья штата. На территории Энсенады и Мехикали ожидаются наиболее сильные грозы и ливни.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября ураган «Роса» в Тихом океане, приближающийся к берегам Мексики, ослаб до первой категории. Сила ветра урагана упала до 120 километров в час и продолжает падать. Тем не менее, шторм угрожает Мексике обильными осадками.