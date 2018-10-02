Мадрид, 2 октября, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Более 450 мигрантов находились на судах, задержанных у испанского побережья, сообщает Морская спасательная служба Испании.

Ggia Мигранты в море

Уточняется, что 310 человек обнаружены на судах в море Альборан, 148 мигрантов — в Гибралтарском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за выходные 29 — 30 сентября десять судов с беженцами остановлены Морской спасательной службой Испании. В них находились 466 человек.