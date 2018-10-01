Вашингтон, 2 октября, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Американские госдолг достиг рекордного значения в $21,5 трлн по итогам 2018 финансового года, пишет The Washington Examiner.

Финансы США

Уточняется, что за минувший финансовый год, завершившийся в США 30 сентября, сумма долга увеличилась более чем на $1,2 трлн. По данным издания, к 2020 году бюджетный дефицит Штатов дойдет до $21 трлн. Такой показатель отмечался в первой срока президентства 44-го главы США Барака Обамы.

Напомним, США — одна из стран с большим внешним долгом. Несмотря на это считается, что у этой страны низкая вероятность дефолта — благодаря высоким кредитным рейтингам, которые дают ведущие международные (находятся в Нью-Йорке) рейтинговые агентства. Благодаря высоким кредитным рейтингам США платят маленькие проценты по своему госдолгу.

Главным держателем облигаций по американскому госдолгу является Китай. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября китайские вложения в облигации были сокращены до $1,171 трлн. На втором месте — Япония, на третьем — Ирландия.