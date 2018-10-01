Москва, 2 октября, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее в Молжаниновском районе Москвы в ходе конфликта на дороге выстрелил в своего оппонента и нанес ему ранения. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

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Сообщается, что на Ленинградском шоссе произошел дорожный конфликт, в ходе которого водитель Lada Largus выстрелил из травматического оружия в другого человека. Пострадавший был госпитализирован, злоумышленник был задержан по «горячим следам». В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа неизвестные мужчины, находившиеся в автомобиле Range Rover, устроили стрельбу на западе столицы. После выстрелов из огнестрельного оружия злоумышленники скрылись, для их поимки был введен план «Перехват».