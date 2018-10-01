Баку, 2 октября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Недавняя беседа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном имеет важное значение для активизации переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, считает экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Мэтью Брайза.

Стоп-кадр прямого эфира на gov.am Никол Пашинян и Ильхам Алиев в Душанбе

По его словам, информация об этой встрече весьма позитивна.

«Их совместное подтверждение приверженности процессу переговоров, а также соглашение об укреплении режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе являются шагами здравого смысла, которые уже давно пропагандируются Минской группой ОБСЕ», — приводит слова Брайза Trend.

Он добавил, что подобные положительные личные отношения необходимы для активизации переговорного процесса и являются ключевым фактором для обеспечения определенной степени взаимного доверия, что является предпосылкой для любого прорыва в переговорах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полях саммита СНГ в Душанбе состоялся разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Стороны выразили приверженность переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня для предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также решили выработать механизмы по установлению оперативной связи между странами для оперативной передачи информации.

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