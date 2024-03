Вашингтон, 2 октября, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Глава Пентагона Джеймс Мэттис решил отменить свой запланированный визит в Пекин в октябре, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

Сообщается, что Мэттис отменил поездку из-за роста напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в различных сферах, начиная от сферы торговли и заканчивая введенными США санкциями против вооруженных сил КНР. Изначально поездка планировалась для переговоров с высокопоставленными лицами в КНР для обсуждения вопросов безопасности. Официально Пентагон не подтвердил отмену визита.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «не видит осложнений» в отношениях с Китаем. Однако издание The New York Times и агентство Associated Press заявило об отмене переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, в том числе и об отмене октябрьского визита Мэттиса и госсекретаря США Майка Помпео в Пекин. По данным NYT отмена произошла по китайской инициативе, а по данным AP — по американской.