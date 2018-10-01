Санкт-Петербург, 2 октября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Главком ВМФ России Владимир Королёв приказал зачислить в состав Военно-морского флота опытовое судно «Ладога» (проект 11 982), построенное по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз». 1 октября в порту города Ломоносов под Петербургом на судне был поднят Андреевский флаг.

ВМФ России Судно ВМФ «Ладога»

«Опытовое судно проекта 11 982 предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ.

Судно «Ладога» имеет длину 63 метра, ширину 10 метров, осадку до 4 метров. Его скорость до 12 узлов, экипаж — 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, головное опытовое судно «Селигер» проекта 11 982 было построено на ПСЗ «Янтарь» в Калининградской области и спущено на воду в июле 2011 года.