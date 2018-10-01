Париж, 2 октября, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил прошение об отставке, поступившее от министра внутренних дел Жерара Коллона, сообщает 1 октября Le Figaro.

Arthur Empereur Жерар Коллон

По информации издания, глава МВД Франции подал главе государства заявление об уходе с поста сегодня вечером, однако Эммануэль Макрон не принял его.

Напомним, ранее Жерар Коллон в интервью L'Express заявил, что намерен баллотироваться в мэры Лиона в 2020 году и планирует покинуть пост главы МВД после выборов в Европарламент в 2019 году.

Ряд СМИ усмотрел в заявлении близкого к Эммануэлю Макрону министра признак возможной напряжённости в отношениях между членами правительства.

В Елисейском дворце позднее назвали «хорошей новостью» решение Жерара Коллона посвятить себя муниципальной кампании в Лионе.

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