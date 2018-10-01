Сан-Франциско, США, 2 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Новым главой соцсети Instagram после увольнения предыдущего руководства назначен Адам Моссери, 1 октября передает агентство Reuters.

Instagram

Моссери, ранее занимавший пост вице-президента Instagram по продукции, является выходцем из команды Марка Цукерберга, основателя Facebook.

Бывшие генеральный директор и главный технический директор Instagram, Кевин Систром и Майк Кригер, покинули свои посты в конце сентября.

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