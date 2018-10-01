Оттава, 1 октября, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что после подписания нового торгового соглашения с Мексикой и США намерен добиваться от администрации Дональда Трампа снятия ввозных пошлин на сталь и алюминий, 1 октября передает агентство Reuters.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

«Мы никогда не верили, что это будет легко, и это не так, но сегодня хороший день для Канады», — заверил Трюдо.

Глава МИД Канады Христя Фриланд также считает, что с подписанием USMCA у Канады появляется «ветер в парусах», и этот «импульс» надо использовать для снятия торговых ограничений со стороны Соединенных Штатов.

Тем не менее канадские производители металла настроены не так оптимистично, как правительство: по их мнению, добиваться снятия торговых барьеров надо было до подписания соглашения.

«Либералы делали уступку за уступкой, пока администрация Трампа не получила требуемую сделку», — считает директор профсоюза United Steelworkers of Canada Кен Нейман.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в 23:30 (5:30 мск) представители Канады и США на переговорах в Вашингтоне подписали соглашение по изменению НАФТА, ранее поддержанное Мексикой.

Новый договор получил название USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement) и, по сравнению с НАФТА, подразумевает серьёзные уступки со стороны Мексики и Канады.

Итоговая сделка была заключена фактически под давлением США — Белый дом был готов полностью отказаться от торгового соглашения с Канадой в случае, если переговоры не завершатся до полуночи с 30 на 1 октября.

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