Вашингтон, 1 октября, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он никогда не употребляет алкоголь и в жизни не пил пива. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 1 октября, на пресс-конференции.

Gage Skidmore Дональд Трамп

На пресс-конференции речь зашла о кандидате на должность одного из верховных судей США Бретте Кавино, которого выдвинул Трамп. Демократы всячески торпедируют кандидатуру Кавино, и уже ряд женщин заявил, что Кавино в далекой молодости вел себя с ними неподобающим образом.

Все обвинения крайне размыты и не содержат каких-то четких фактов. Обвиняют Кавино в неких действиях сексуального характера, которые он якобы совершил в 80-х годах XX века, когда был ещё юн. Однако эти обвинения направлены скорее на дискредитацию Кавино и, как следствие, Трампа, а не на конкретное привлечение кандидата к ответственности.

Кавино, отвечая на обвинения в неподобающем поведении в молодости, заявил, что до сих пор любит пиво, но никогда не допивался до «потери сознания». Все обвинения он категорически отрицает.

Сегодня на пресс-конференции Трампа спросили, что он думает об обвинениях в адрес Кавино. Президент, чтобы не говорить о сексуальных домогательствах (в которых его тоже обвиняют) перевел тему на пиво и алкоголь в целом.

Трамп напомнил, что он вообще не употребляет алкоголь, а пиво не пробовал ни разу в жизни. Решение никогда не употреблять алкоголь Трамп принял после того, как его брат умер от алкоголизма.

«Я просто говорю, я не пью. Я честно могу сказать, я никогда не пил пиво в своей жизни. Это одна из моих хороших привычек. Кто бы меня ни спросил — у меня никогда не было в жизни и стакана алкоголя. Какие бы причины ни были», — сказал Трамп.

Он также пошутил, что если бы он пил, то стал бы самым ужасным человеком в мире.

«Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар, я был бы самым ужасным в мире», — отметил президент США.