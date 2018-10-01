Ставрополь, 1 октября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае столкнулись три транспортных средства — «КамАЗ», грузовик «Вольво» с пустой цистерной и автомобиль «Киа Рио». Об этом, как передает ГТРК Ставрополье, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

СТАВПБДД Столкновение двух грузовиков в Ставропольском крае

ДТП произошло в понедельник, 1 октября, в городе Изобильный. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (водитель «КамАЗа»).

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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