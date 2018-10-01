Москва, 1 октября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, 14 лет выступавший за национальную сборную по футболу, объявил о том, что завершает свою карьеру в составе отечественной сборной. Уход футболиста из команды стал одним из самых обседаемых событий в сети. Пользователи благодарят спортсмена на хорошую игру, а некоторые даже признаются, что растроганы до слёз.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Капитан

Пользователи делятся знаменитыми кадрами с Акинфеевым, выражают слова сожаления по поводу того, что спортсмен завершает карьеру в составе российской сборной. Под разными хэштегами (например#СпасибоАкинфеева) комментаторы публикуют записи, посвящённые футболисту.

Скриншот со страницы пользователя в Twitter Игарь!

Люди благодарят Игоря Акинфеева за игру в составе сборной. Многие даже обещают, что спортсмен войдёт в историю, и страна будет помнить его всегда. Другие предположили, что с уходом Акинфеева команда, представляющая Россию на международных турнирах, станет хуже.

«Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России. Спасибо за всё. Ты сделал сказку реальностью, твои сейвы страна не когда не забудет. Спасибо кэп. #НОГАБОГА», — пишут Алексей Б. на своей страницу «Вконтакте».

Некоторые юзеры также считают верным, что футболист уходит из команды на пике славы, не успев потерять форму. Однако с такой позицией согласны не все. По мнению ряда пользователей, капитан команды так поступать не должен.

«Сегодня такой день, что действительно иногда хочется заплакать. Игорь Акинфеев ушел из сборной, не ранее чем вчера «Зенит» проиграл Анжи. Без Акинфеева наша сборная может стать хуже, но все же Акинфеев не ушёл из ЦСКА и сегодня в 21:50 будет матч Реал — ЦСКА, и думаю, Акинфеев покажет Серхио Рамосу свою левую ногу! ЦСКА — Реал Мадрид смотрим на Матч премьер», — отмечает Андрей Р.

«Уход Акинфеева — не есть гуд. Вратарь в 32 года может рассчитывать еще на 2 Евро и 1−2 Чемпионата мира. Уверен, что постоять в воротах в финальной части Акинфеев не откажется, и это даже неплохо — Лунев постоит в отборах, потом подойдет Акинфеев. Но капитан так делать не должен», — считает Дмитрий М.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» «Тащил команду»

В большинстве случаем юзеры комментируют сообщения, публикуя иллюстрации, на которых персонаж искренне плачет. Многие открыто отмечают, что новость вызвала у них слёзы, а с завершением карьеры Акинфеева в сборной ушла и целая эпоха.

https://twitter.com/clayperhaps/status/1046716628786958336

https://twitter.com/SShamanka/status/1046716436348055552

https://twitter.com/vidamunyori/status/1046775242864119808

Скриншот со страницы пользователя в Twitter Реакция

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Благодарность

Напомним, что Игорь Акинфеев начал играть в составе сборной России в 2004 году. Спортсмен выступил за российскую сборную на международных матчах 112 раз. В этом году на прошедшем в России чемпионате мира футболист был капитаном сборной. Сегодня Акинфеев обратился к болельщикам, сообщив, что его история в составе российской сборной подошла к концу, но для него было честью выступать на домашнем чемпионате мира в качестве капитана.