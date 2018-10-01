Вашингтон, 1 октября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Национальное аэрокосмическое агентство США лидирует и будет лидировать в космосе, изменяя мир, заявил 1 октября директор NASA Джим Брайденстайн по случаю годовщины учреждения ведомства.

United States Congress Джим Брайденстайн

На странице NASA в Twitter Брайденстайн скромно описал роль NASA в мировой истории и пообещал новые великие успехи.

«1 октября мы отмечаем 60-й день рождения NASA. Наше великое агентство изменило мир к лучшему», — написал Джим Брайденстайн, вспомнив научные, авиационные и космические достижения.

По его словам, космическое лидерство Америки достигнет новых рубежей, оказывающих влияние на весь мир.

«Америка продолжит лидировать в космосе. Мы дойдем до новых вех, которые изменят мир. Мы будем вдохновлять новое поколение, которое будет основываться на нашем наследии», — заявил директор NASA.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти США заявили о планах создания военно-космического управления в Пентагоне, которое в перспективе должно выделиться в отдельное ведомство.