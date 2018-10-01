Вашингтон, 1 октября, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Экспорт природного газа из США за первое полугодие 2018 года увеличился более чем в два раза по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба министерства энергетики США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

とまりん♪ СПГ-танкер

«За период с января по июнь 2018 года чистый экспорт природного газа из США составил в среднем 0,87 млрд кубических футов в сутки (24,6 млн кубометров), что более чем в два раза превышает среднесуточный чистый экспорт на протяжении всего 2017 года, составивший 0,34 млрд кубических футов (9,6 млн кубометров)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что экспорт из Соединённых Штатов сжиженного природного газа (СПГ) за первое полугодие 2018 года увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,72 млрд кубических футов (77 млн кубометров) в сутки.

Напомним, Соединённые Штаты весной 2016 года начали поставки сжиженного природного газа в Европу. За 2017 год, согласно данным министерства энергетики США, американцы поставили в европейские страны около 500 млн кубометров СПГ.

На этом фоне Вашингтон продолжает всё более активно выступать против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти по дну Балтийского моря через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании и соединить Россию и Германию в обход транзитных государств, в частности Украины, Польши и Белоруссии.