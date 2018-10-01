Анкара, 1 октября, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Турецкие власти обратились к Германии с требованием об экстрадиции 136 граждан Турции, обвиняемых на родине в терроризме, 1 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

По информации турецких СМИ, запрос касается проживающих в Германии членов ФЕТО проповедника Фетхуллы Гюлена, боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также участников леворадикальной группировки DHKP-C.

С момента попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года Германия ни разу не одобрила запросы турецкой стороны об экстрадиции «террористов».

Читайте также: Эрдоган попросил у Меркель «безвиз» с Евросоюзом