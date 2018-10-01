Анкара, 1 октября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции «нейтрализовали» четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

«ВВС Турции нанесли удары по объектам … организации РПК в регионе Кара», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, которая выступает за создание автономии в рамках государства.

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