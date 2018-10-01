Вашингтон, 1 октября, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент «слишком рано» говорить о торговых переговорах с Китаем, 1 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Честно говоря, ещё слишком рано для переговоров… Если мы слишком быстро это сделаем, то не получим правильную сделку для наших рабочих и для нашей страны», — заявил Трамп журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.

По словам Трампа, благодаря пошлинам США на ввоз $200 млрд китайского экспорта Китаю «стало гораздо труднее», но полный эффект «не достигается так быстро».

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