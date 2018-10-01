Москва, 1 октября, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила, что в России не преследуют никого за «лайки» в социальных сетях. Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 октября, официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в эфире видеоканала Генпрокуратуры.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

По словам Куренного, совершенно некорректно называть дела, возбуждённые по 282-й статье, преследованием за «лайки» и «репосты». Представитель Генпрокуратуры призвал разделять понятия и заверил, что в России не было возбуждено ни одного дела за «лайки», а вот «репосты» — другое дело, так как они приравниваются к размещению информации.

«Окрестили так все эти дела — «о лайках и репостах». Вот тут надо разделять: за репосты есть (уголовные дела — ИА REGNUM ), потому что репосты — это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», — сказал Куренной.

Известно, что в 2017 году по данным обвинениям было возбуждено 75% всех дел по статье «экстремизм». В 2018 году — 571 из 762 дел за экстремизм.